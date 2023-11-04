تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وسيدات أعمال لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة لجلسة ٢ يناير.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم: جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، 49 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أحمد حسني محمد الأقفالي، 40 سنة، صاحب شركة، محمد أحمد شرف الدين أحمد، 44 سنة، صاحب شركة دريم، سهير محمد قاصد جامع، 53 سنة، صاحبة شركة أطلنطا للاستيراد والتصدير، رباب أحمد عبد الخالق أبو فراج، 44 سنة، صاحبة شركة السيف للتوريدات، مدحت عبد الصبور شيبة الحمد، 55 سنة، صاحب شركة الخلود للأثاث المكتبي إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وحملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس.