طبيبة تنصح كبار السن بعدم تناول الأطعمة المقرمشة على الإفطار

أدرجت المعالجة وأخصائية التغذية مارجريتا كوروليفا الأطعمة التي لا ينبغي لكبار السن تناولها على الإفطار، ونصحت الخبيرة كبار السن بعدم تناول الأطعمة المقرمشة على الإفطار.

وقالت إن هذا طعام ثقيل بالفعل بالنسبة للجهاز الهضمي في سن الشيخوخة، وسيكون هضمه مشكلة لأن الجهاز الهضمي، مع تقدمنا في السن، يقلل بشكل طبيعي من إنتاج الإفرازات والإنزيمات اللازمة لتكسير الطعام.

والبيض المخفوق بالمقرمشات والقشور سيكون مخالفاً لصحة الجهاز الهضمي، وليس لفائدته، وإذا أراد شخص مسن تناوله على الإفطار، فمن الأفضل طهي البيض المخفوق حتى لا يحترق، اقترحت الخبيرة في محادثة مع موسكو 24.

وبالإضافة إلى الأطعمة المقلية، فمن الأفضل لكبار السن، بحسب كوروليفا، عدم تناول النقانق والمنتجات المدخنة على الإفطار، ما هو مثالي هو عصيدة الحبوب الكاملة وبيض الدجاج المسلوق.