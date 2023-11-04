رئيس نادي الاتحاد السكندري يحدد مصير مابولولو ويكشف وجهته القادمة

كشف محمد مصيحلي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن وجهة مهاجم الفريق المخضرم مابولولو، القادمة خاصة بعد العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

مصيلحي يتحدث عن مابولولو:

وقال مصيلحي في تصريحات صحفية : “ لا توجد أي نيه مطلقًا للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على انتقال مابولولو ستكون وجهته خارجيًا و ليس داخليًا”.

وأضاف مصيلحي: “ ليس من المنطق بعد رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أو خارجية، أن يتم الحديث الآن عن انتقاله ونحن فى بداية الموسم”.

ولفت المهاجم الأنجولي المخضرم مابولولو أنظار الكثير من الأندية المحلية والعالمية خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع فريقه الحالي الاتحاد السكندري.

ويعد مابولولو هو هداف الدوري المصري حتى الآن برصيد 6 أهداف، كما أصبح أفضل هداف أنجولي في الدوري المصري بالتساوي مع أمادو فلافيو برصيد 35 هدفًا.