إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، برئاسة أحمد البتيتى، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة 175 مترا عبارة عن فك أخشاب صبة سقف دور أرضي بناحية الأشراف الغربية.

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.