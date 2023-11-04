انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين بمسجد الإمام الحسين

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الخامس والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :



١.الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

٢- الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

٣. الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

٤. الدكتور أسامة إبراهيم محمد -أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

وذلك غدًا الأحد ٥/ ١١/ ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

يأتي ذلك، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

وزارة الأوقاف

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار انطلاق مبادرة (حق الوطن) خلال شهر نوفمبر 2023، انطلقت (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "الآثار المدمرة للكسب الحرام"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد الظاهر بيبرس.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد المدينة المنورة، ومسجد سيدي عون.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض ، ومسجد سيدي عواض.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد نبي الله داود ، ومسجد الأمين. وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الجامع ، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد صالح سليم ، ومسجد التوكيلات الملاحية.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة ، ومسجد الإسباعية السفلى.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد القديم ، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد التوبة ، ومسجد القرية الحمراء.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد ال البيت ، ومسجد الحسيني.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد أبو الحجاج، ومسجد الكوثر.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد الخياط ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد صادق الرافعي ، ومسجد عبد الحي خليل.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد الكبير ، ومسجد الطلمبات.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد التقوى ، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد البحري ، ومسجد المساعي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوات بـ (50) مسجدًا، منها: مسجد أبو ستيت ، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوات بـ (62) مسجدًا، منها: مسجد الكبير ، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد العتيق ، ومسجد العرفاني.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد الجورة ، ومسجد آل عمار.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد الفردوس ، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوات بـ (51) مسجدًا، منها: مسجد صالح الجعفري ، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوات بـ (48) مسجدًا، منها: مسجد العتيق ، ومسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوات بـ (42) مسجدًا، منها: مسجد التوحيد ، ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوات بـ (34) مسجدًا، منها: مسجد المرادني ، ومسجد التحرير.



