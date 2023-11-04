الصحة الفلسطينية: 240 شهيدًا "أشلاء وأجزاء مقطعة" دفنوا بمقابر جماعية

أكد الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، على ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء.

وأوضح “البرش” خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 60 طبيبًا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع: "تحملنا المسئولية على عاتقنا، نفذنا مقابر جماعية، وبلغ عددهم 240 شهيدًا في مقابر جماعية، حتى الآن، وتم وضع أرقام عليها في حال تم التحقيق في الأمر".

وأضاف البرش أن : "الجثث التي تم دفنها مجهولة الهوية لأنها أشلاء مقطعة ومحروقة، ولكن لا نستطيع التعرف عليها أو يوجد أهل لها يتعرف عليها، إذ إن هناك عائلات بأكملها مسحت من السجلات فإذا مات أحد منهم فلا يوجد أهل ليتعرفوا عليه".

طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على غزة:





شنت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مُتفرقة من مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى القدس ويُسفر عن أضرار كبيرة وإصابات خطيرة:

استهدف "الاحتلال الإسرائيلي"، مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة، تسبب في أضرار كبيرة، وإصابات خطيرة، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت.

وأكد الهلال الأحمر، أن 21 شخصًا من النازحين أصيبوا إثر استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.