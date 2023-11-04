أعلن الألماني دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تشكيل الفريق لمواجهة يونيون برلين، بقيادة الدولي المصري عمر مرموش، على ملعب ستاجد آلتي فوريشتراي، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين

ويقو عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين، والذي شهد تواجد الثنائي العربي الياس السخيري من تونس وفارس شايبي من الجزائر، وضم كل من:-

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

وفي الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت كل من جراهل وسمولشيتش ونجانجام وهاسيبي وبوتا وماريو جوتزه ونكونكو وأرونسون وفيري خوليا.

يأتي فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة؛ حيث خاض 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.