رفض منصة "شاهد" عرض "الكبير أوي" بسبب محمد سلام شائعة أم حقيقة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أخبار، تفيد بأن رفضت منصة شاهد التعاقد مع النجم أحمد مكي لعرض مسلسله الجديد "الكبير أوي" الجزء الثامن على المنصة، وربط عدد من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن وجود الفنان محمد سلام في فريق العمل هو بسبب ذلك الرفض، إذ أعلن الفنان محمد سلام منذ أيام انسحابه من عرض مسرحية "زواج اصطناعي" عقب الهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة.

وكشف مصادر من إدارة منصة شاهد أن كل ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة، وأن الغرض منها هو التشوية ليس إلا.

ويذكر أن أثار الفنان محمد سلام حالة من الجدل، بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية، خصوصًا في قطاع غزة.

ونشر محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلًا:" السلام عليكم ورحمة الله.. إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمفروض أنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".

مسلسل الكبير أوي 7

وشارك الفنان محمد سلام في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" الذي عرض في رمضان الماضي، أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.