حماس تُصدر بيانًا عاجلًا ردًا على مجزرة مستشفى الشفاء في غزة

أكدت حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، هي "جرائم بشعة"، تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت حركة حماس، في بيان لها، أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي يرتكب مُجددًا مجزرة بشعة، عن سبق إصرار وترصد، أمام بوابة مستشفى الشفاء، بقصفه سيارات الإسعاف.

وأشارت حماس إلى أن القصف المتعمّد على محيط المستشفيات؛ يُشير إلى نية الاحتلال النازي، لاستهداف القطاع الطبي، غير آبهٍ بأية اعتبارات أو عواقب.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي، أعلن أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل، كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مُشيرًا إلى سقوط 60 شهيدًا وجريحًا على الأقل في مجزرة بوابة مستشفى الشفاء الطبي.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أن بعض الجرحى فقدوا حياتهم؛ لعدم تقديم الخدمة الطبية لهم، بسبب تفاقم وضع المنظومة الصحية، والاكتظاظ، واستمرار القصف الإسرائيلي، ومنع إدخال الوقود.

حسن نصر الله يُوضح تحركات حزب الله اللبناني لمساعدة غزة ضد إسرائيل

من ناحية أخرى، أوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، "حسن نصر الله"، عن الخطوات التي قام ويقوم بها الحزب لمساعدة الفلسطينيين في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وقال نصر الله إن "المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود، وأجبرت الجبهة اللبنانية عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح، وتم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عملياتنا".

وأضاف: "هذه العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والذعر والخوف لدى قيادة إسرائيل ولدى واشنطن من إمكانية أن تذهب الجبهة لتصعيد إضافي أو تتدحرج إلى حرب واسعة".

وتابع: "قيل لنا من اليوم الأول إذا نفذتم عمليات في الجنوب فإن الأساطيل الأمريكية قدمت لأجلكم، وتكررت التهديدات في أكثر من مرة، وعندما دخلت مجموعات فلسطينية من لبنان إلى فلسطين وصلنا تهديد أن الطائرات الأمريكية ستقصفكم، ودخلت المجموعات وستدخل مجموعات جديدة، والتهديد لن يغير من موقفنا".

وأشار إلى أن "حزب الله لن يكتفي بما يجري في الحدود مع فلسطين على الإطلاق. وما يجري في الحدود غير مسبوق في تاريخ الكيان حتى في حرب تموز. حيث يتم استهداف كل المواقع الصهيونية على طول الحدود مع لبنان بشكل يومي".

وأكد أن "الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة، وعملياتنا في الحدود تأتي ضمن حسابات دقيقة جدا. جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي وجزء مهم منها قوات نخبة ونظامية. نصف القدرات البحرية الإسرائيلية وربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان. نصف قوات الدفاع الجوي الصهيونية وثلث القوات اللوجستية موجهة نحو لبنان".