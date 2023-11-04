رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية

اجتمع الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، بمنسقي برامج الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، للوقوف على آخر المستجدات، والإطمئنان على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات، والدكنور جمال الفقي مدير البرامج في القطاع الهندسي، والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور هاني الباسوسي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور أسامة جابر منسق برنامج الطب والجراحة العامة، والدكتور هانم أحمد منسق برنامج التمريض.

كما حضر الاجتماع الدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة، الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء، والدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، ولمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشئون البيئة والمشرف المالي والاداري بالجامعة الأهلية.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع منسقي البرامج كل المعوقات والتحديات التى تواجههم، والإطمئنان على سير العملية التعليمية، والاستعدادات لبدء امتحانات الميد تيرم، مؤكداً تلبية احتياجات كل قطاع من أعمال الكنترول، واستكمال الجهاز الاداري.

وتفقد رئيس الجامعة الورش الهندسية بالجامعة الأهلية، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية، كما أكد قيام الإدارات المعنية بأداء مهامها، ووضع السياسات العامة والنظم الإدارية ومتابعة تنفيذها، لحسن سير العمل وانضباطه.