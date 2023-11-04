وكيل تعليم قنا يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء مجلس الأمناء

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، اجتماع مجلس الأمناء بحضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والادارية ورؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية، والدكتور سيد مرزوق موجه اول التربية الاجتماعية بالمديرية واسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام، وذلك لمناقشة خطة الأنشطة المالية والتنفيذية للعام الدراسي 2023-2024م.

وتناول الاجتماع عرض إنجازات الأنشطة الطلابية بالمديرية والمراكز التي حققتها مديرية التربية التعليم على مستوى الجمهورية، والتصعيد للمسابقات العالمية والخاصة بالأنشطة التربوية ومناقشة دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، فى تقديم الدعم الكامل للمديرية على مستوى مدارس المحافظة.

واستعرض وكيل الوزارة، الخطة التنفيذية للمديرية لمناقشة دور مجلس الأمناء في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها وتفعيل دور مجلس الأمناء باعتباره شريكا أساسيا في استقرار العملية التعليمية، ونشر التوعية بالعمل القيادى وتوثيق العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط، ولا سيما حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية مع مراعاة التسلسل فى عرض المشكلات والتنسيق لعمل خطة للأنشطة المدرسية.

وناقش الاجتماع، مشكلة سد العجز في المعلمين والهيئات المعاونة بالإدارات التى تعانى من عجز صارخ مثل إدارتي دشنا وأبو تشت التعليمية .

وأشار السيد، إلي أنه حريص على عقد الأجتماع الدورى للمجلس، والعمل دومًا على رفع شأن العملية التعليمية، بما يخدم مصلحة الطلاب وجموع المعلمين والعاملين بالمديرية.