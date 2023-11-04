مباحثات لإنشاء برامج دراسية دولية بين جامعتي حلوان وغرناطة

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفداً من جامعة غرناطة الإسبانية، في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية.

تأتي الزيارة فى إطار سعى الجامعتان لتعزيز تواجدهما الدولى من خلال إنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة، ومن ثم فقد تركزت الزيارة على بحث المجالات والتخصصات المختلفة التى تسمح بإنشاء هذه البرامج، إضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

جامعة حلوان تحرص على تعزيز التعاون الدولي

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، في سبيل تبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة جامعة حلوان، مشيدين بما شاهدوه من مرافق علمية وتعليمية متطورة، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التبادل الأكاديمي مع الجامعة في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، اتفقت جامعة حلوان على تنظيم مكتب العلاقات الدولية عدد من الاجتماعات عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر مع جامعة غرناطة لبحث التفاصيل الخاصة بإنشاء هذه البرامج المشتركة، وغير ذلك من أوجه التعاون الممكنة.

جاء ذلك تمهيدا لاستقبال رئيس جامعة غرناطة فى رحاب جامعة حلوان وتوقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن مع بداية العام الجامعى 2023-2024.