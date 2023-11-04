تعتبر القنصلية العراقية في فرانكفورت هي مكان تمثيل ثنائي في ألمانيا لتقديمها مجموعة مختلفة وواسعة من الخدمات لمواطني العراق، كما أنها هي المسؤولة عن دعم ورعاية المواطنين العراقيين الذين يقطنون أو يدرسون أو يعملون في ألمانيا، إلى جانب أن القنصلية تقدم مجموعة من المساعدات القانونية مثل إصدار جوازات السفر ، والتأشيرات وتصاريح الإقامة ، وتصديق الوثائق الأجنبية والفعاليات والبرامج الثقافية، علاوة على ذلك أنها أهم منطقة للتبادلات بين البلدين كي تعمل على تعزيز التجارة والتعاون بين العراق وألمانيا، وبالرغم من بعض التحديات، إلى أن القنصلية العراقية في فرانكفورت و اصلت عملها وتحسين خدماتها للجالية العراقية في ألمانيا، وإذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر عمقاً عن القنصلية العراقية في فرانكفورت مثل مواعيد بصمة الجوازات العراقية في القنصلية العراقية في فرانكفورت، أو إعلان عن وجبة جديدة من جوازات السفر أو غيرها من المعلومات فما عليك سوى متابعة هذا الموضوع لآخره.

مهام القنصلية العراقية في فرانكفورت

القنصلية تعني تمثيل إدارة الدولة في أي دولة أخرى في الخارج، ومن أهم مهام القنصلية فيما يلي

تجديد أو إصدار جوازات السفر والوثائق الرسمية الأخرى.

مساعدة في حالات الطوارئ المالية وغيرها من الأزمات.

رعاية مواطنيها في السجن والإشراف على إجراءات المحكمة.

تقوم بإبلاغ سلطات الدولة بالمواليد والوفيات والزيجات التي تتم في الخارج.

إصدار تأشيرات الدخول للأجانب.

يبلغهم عن الدخول والإقامة أو ظروف العمل؛

ينظم الوضع العسكري للمجندين الذين يعيشون في الخارج.

كما تقوم بالإعلان عن وجبة الجوازات قنصلية العراقية في فرانكفورت وموعد صدورها بالتفصيل.

طلب جواز سفر عادي في القنصلية العراقية في فرانكفورت

عند طلب جواز سفر عادي لأول مره في القنصلية العراقية في فرانكفورت يتعين على مقدم الطلب العراقي إتباع بعض التعليمات الأساسية، وهي كالآتي:

نموذج طلب جواز السفر يدعم اللغة العربية أو الكردية والإنجليزية.

إذا كان نوع جواز السفر عاديًا وكان مكان تقديم الطلب في العراق فقط ، فعليك بتقديم المعلومات المالية.

إذا اختارت الدولة العراق، فإن تقسيم العنوان إلزامي.

يسمح حقل الوصي بإدخال أي معلومات ، مثل اسم الأب أو الأم ، أو قرار السلطات أو قرار المحكمة.

ينبغي على المواطنين إحضار جميع المستندات الأصلية والنسخ الملونة.

يجب أن يعمل أحد برامج قراءة المستندات الإلكترونية (pdf) على الآلة الحاسبة المستخدمة لعرض النماذج الإلكترونية وطباعتها.

نسخة من بطاقة الإقامة قبل النقر فوق عرض الأمر المقصود طباعته ، والتأكد من صحة المعلومات.

بعد ملء النواقص في الحقول (إن وجدت) ، سوف يظهر جدول بيانات يحتوي على معلومات حول الشخص المشفر في شكل باركود.

قم بتقديم الطلب إلى المديرية العامة لشئون الجوازات ومن ثم التوجه إلى دائرة الجوازات في منطقة سكنك الجغرافية، أو التوجه إلى القنصلية العراقية للعراقيين المقيمين بالخارج للحصول على بصمات أصابعهم في الوقت الحقيقي.

إذا اخترت الخدمة السريعة ، فبالإضافة إلى رسوم إصدار جواز السفر ، ستتم إضافة 250.000 دينار عراقي كرسوم خدمة.

رسوم جواز السفر العراقي

رسوم الإصدار الأول لجواز السفر وتجديده تشكل حوالي 20 يورو.

رسم تجديد جواز السفر 20 يورو.

رسوم فقدان جواز السفر 232 يورو.

رسوم تلف جواز السفر 232 يورو.

في حالة فقدان جواز السفر العراقي

يجب تقديم إشعار بفقدان جواز السفر من الشرطة الألمانية، إلى القنصلية العراقية في فرانكفورت متضمنًا: الاسم في جواز السفر ورقم جواز السفر وتاريخ إصداره مع ترجمته إلى العربية من قبل مترجم محلف،بالإضافة إلى الإعلان عن خبر فقدانه في أي صحيفة ألمانية، مذكور فيه الاسم ورقم جواز السفر ورقم هاتف صاحب جواز السفر.

الوثائق المطلوبة لأداء البصمة في القنصلية العراقية في فرانكفورت

يتعين على من ورد اسمه ضمن القوائم المعلنة في قائمة السفارة الذهاب إلى مبنى القنصلية في الموعد المحدد له للقيام بأداء البصمة مع جلب جميع المستندات الاصليه حصراً، وهي تتمثل في الآتي:

الهوية الشخصية المدنية.

شهادة الجنسية العراقية.

جوازات السفر القديمة للأشخاص الذين لديهم جوازات سفر قديمة ( وإن وجدت).

استمارة طلب جواز السفر.

صورتان شخصيتان حديثتان واضحة و ذات خلفية بيضاء.

يجب مراجعة كافة الشروط والمتطلبات لتسهيل عملية إصدار أو تجديد جوازات السفر، كذلك شروط المواطنين الخاصة بملئ الاستمارة الإلكترونية وإحضارها إلى مقر القنصلية في اليوم الذي يتم فيه تأكيد البصمة الإلكترونية.

في حالة تجديد جواز السفر بدلاً من إصداره لأول مرة ، يجب على المواطنين إحضار نسخة ملونة من الصفحة الأولى (صفحة المعلومات والصور) من جواز السفر.

دفع رسوم إصدار جواز السفر.

في حالة فقدان جواز السفر خارج ألمانيا ، يجب إصدار جواز السفر من البلد الذي فقد فيه جواز السفر أو من العراق.

شهادة الهوية المدنية ويجب ألا يتجاوز تاريخ الإصدار 15 سنة.

ملاحظات حول البصمة في القنصلية العراقية في فرانكفورت

هناك عدة ملاحظات عليك أخذها بعين الاعتبار عند تأدية البصمة في القنصلية العراقية في فرانكفورت، وهي كالآتي:

في حال فقدان جواز السفر، عليك بنشر إعلان عن فقدان جواز السفر في الجريدة المحلية وحمل نسخة من الصحيفة، عند تأدية البصمة.

لن تتم الموافقة على هوية الاحوال المدنية بدون صورة.

سيتم تجاهل أي معاملات مقدمة أو عدم وجود مستندات أو معاملات لا تطابق على شروط إصدار جواز سفر عراقي وإعادتها إلى أصحابها.

يشترط زيارة موقع إلكتروني السفارة العراقية في برلين أو القنصلية وصفحة القنصلية العراقية في فرانكفورت على الفيس بوك لمعرفة تاريخ البصمة الإلكترونية.

عند تحديد تاريخ البصمة، يجب على المواطن تعبئة النموذج كاملاً والتحقق منها قبل طباعة النموذج واستخراجه.

إحضار المستندات الأصلية لحامل البصمة شهادة الجنسية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وجواز السفر القديم إلى القنصلية لأخذ البصمات الإلكترونية أما بالنسبة للقاصرين فيلزم حضور الأب ويقوم بالتعرف على بصمات الأصابع الإلكترونية مع الأطفال دون سن 18، مصحوبة ببطاقة الجنسية العراقية الأصلية وصورة ملونة.

لن يتم طباعة النموذج إلا من قبل المواطن قبل أسبوع واحد من إظهار المواطن بصمات أصابعه في القنصلية، لأن مدة صلاحية النموذج هي 14 يومًا فقط من تاريخ التعبئة الإلكترونية.

عند أخذ البصمات في القنصلية ، يتم التقاط صورة فورية للمواطن ، وستتم الموافقة على الصورة في جواز السفر الجديد.

عنوان القنصلية العراقية في فرانكفورت

يتطلب منك عند الذهاب إلى القنصلية العراقية أو أي قنصلية بوجه عام، تحديد موعد قبل زيارتك، يمكنك تحديد موعد عبر الهاتف أو عبر الإنترنت في معظم الحالات، يمكنك العثور على معلومات مفصلة حول العنوان وأرقام الهواتف الخاصة بالقنصلية والبريد الإلكتروني، او من خلال احد مواقع الدليل التي تحتوي على ارقام وعناوين القنصليات والمؤسسات الحكومية في أوروبا مثل موقع يوروبيديا24 .

في هذا الجزء عنوان وطرق التواصل مع القنصلية العراقية في فرانكفورت:

عنوان القنصلية: Westend Strasse 12-60325 فرانكفورت أم ماين ، هيسن ، ألمانيا

رقم هاتف القنصلية العراقية في فرانكفورت

هاتف: 00946923807600

هاتف: 0094692380760151

أو يمكنك التواصل مع القنصلية العراقية في فرانكفورت عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

في الختام نستبشر أن نكون تمكنا من إستفداتكم بما قدمناه في موضوعنا اليوم من معلومات متنوعة حول القنصلية العراقية في فرانكفورت، كما نشير الى أهم المراجع الألمانية بالعربية وهو موقع ألماني بيديا الذي يحتاج إليه كل عربي مقيم في ألمانيا أو ينوي السفر الى ألمانيا ويحتاج الى كافة المعلومات المتعلقة بها.