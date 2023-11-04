إصابة سباك إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الدقي

شهدت منطقة الدقي، اليوم السبت، إصابة سباك بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين سقوط سباك من الطابق الرابع خلال تركيبه ماسورة صرف صحي نتيجة إختلال توازنه، ونقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر، أصيب 6 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى المحور المركزى فى الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق، وإصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعا إلى المستشفى للعلاج.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.