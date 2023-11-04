بالخليجي ..آيتن عامر تنافس في رمضان 2024

تعاقدت النجمة آيتن عامر على بطولة مسلسل جديد "خليجي" ،ومن المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024، العمل يتكون من 30حلقة.

وبتم في الوقت الحالي التحضيرات الأولية لستعداد فريق العمل التصوير في آخر نوفمبر الجاري.

ويذكر أن تواصل في الوقت الحالي النجمة آيتن عامل تصوير فيلها الجديد "دوريلة" مع النجم عمرو عبد الجليل وعدد أخر من النجوم ومن المفترض عرضه في موسم الشتاء.

آيتن عامر

كما تشارك النجمة آيتن عامر في فيلم "عنب "بطولة الفنان بيومي فؤاد ، والذي من المقرر عرضه في موسم الشتاء

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثاني على التوالي بين بيومي فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات"، والذي عرض قبل فترة في دور العرض وتم رفعه لعدم تحقيقه إيرادات جيدة، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

آيتن عامر

ويشارك في الفيلم محمود حافظ ، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، إخراج أحمد نور.

بنذة عن آيتن عامر

آيتن عامر اسمها الحقيقي"سمر"، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وبسن 4 سنوات انتقلت للإقامة في القاهرة.

آيتن عامر

تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة عام 2004 في مسلسل ملح الأرض.