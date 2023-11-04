مطرانية الوادي الجديد تقيم الاجتماع العام غداً

تقيم مطرانية الوادي الجديد وتوابعها، غداً الأحد، فعاليات الأنشطة الرعوية من خلال الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس، بمقر ها في كنيسة السيدة العذراء، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.







يشهد اللقاء نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الايبارشية، ومن المقرر أن تتخلل الفعاليات عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية، وهو النظام الكنسي المتبع منذ سنوات في الكنيسة القبطية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة الماضية بعدة مناسبات ياتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.