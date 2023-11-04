وزيرة الهجرة: الكوادر الطبية المصرية تحظى بسمعة متميزة عالميا

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الكواد الطبية المصرية تحظي بسمعة متميزة عالميا، ونسعى لإتاحة التدريب والتوعية لجميع الفئات، وإتاحة الفرص في مصر وخارجها، وصولا لأعلى المعايير العالمية، بالحرص على التعليم المستمر والتدريب لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل الآمنة بالخارج.

دور الأطباء المصريين بالخارج في الإسهام بخبراتهم في علاج المرضى

وأشادت وزيرة الهجرة، بدور الأطباء المصريين بالخارج في الإسهام بخبراتهم في علاج المرضى في المناطق الأولى بالرعاية، ضمن المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

أفكار المصريين بالخارج البنّاءة

وأكدت وزيرة الهجرة، ترحيب الوزراة بكل أفكار المصريين بالخارج البنّاءة، والتي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

ربط المصريين بالخارج بالوطن

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذا لاستراتيجية ربط المصريين بالخارج بالوطن وبمؤسساته.

يذكر أن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قد اوضحت في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.