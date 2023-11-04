"ضغوطات المراهق" أولى فعاليات نهضة مارمرقس بالمرقسية

تقيم الكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، الاثنين، اولى فعاليات نهضة مارمرقس بمناسبة تكريس كنيسته وظهور رأسه، من خلال العظة الروحية بعنوان "ضغوطات مراهق" في تمام الساعة السابعة مساءً.



يترأس اللقاء الاب كاراس ابراهيم ومن المقرر أن تتضمن الطقوس الأرثوذكسية، يأتي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وتحت إشراف القمص إبرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

يعتبر القديس مارمرقس الإنجيلي، مؤسس الكنيسة القبطية وكاروز الديار المصرية الذي أسس ونشر الفكر المسيحي وجعل من مدينة الإسكندرية مركزا المرقسية في الشرق.

تحرص الكاتدرائية المرقسية على اقامة فعاليات وأنشطة إيمانية بصروة مستمرة، وشهدت الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



يذكر التاريخ المسيحي الملكة هيلانة بالبالبحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.