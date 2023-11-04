السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة

قصف مدرسة الفاخورة
قصف مدرسة الفاخورة

 تحدثت  منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا.

 

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فلسطين تُعلن حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية بغزة

 وأكدت "عوكل"  خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نحو 150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة.

 

 وتابعت: "جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة"، مؤكدة أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ.

 

 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة "أشرف القدوة"، أن الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة "الفاخورة"، أسفر عن سقوط 12 شهيدًا وما يزيد على 54 جريحًا حتى اللحظة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

 

  يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

  وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات، أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

 

  وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

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