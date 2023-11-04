وكيل «الأسنان» يرفض خفض الرسوم.. والأطباء: سنلجأ للقضاء

أكد الدكتور اشرف زعلوك وكيل نقابة الأسنان فى لقائه بعدد من الخريجين من اطباء الاسنان ان قرارات الجمعية العمومية نافذة ولا يمكن تغييرها الا بعقد جمعية عمومية أخرى، واقترح ان يتم تقديم طلب موقع من الخريجين لبحثه بمجلس النقابة وهناك عدة حلول منها تحويل قيمة الرسوم إلى الجنيه المصرى أو الدعوة لجمعية عمومية طارئة بتوقيع 100 طبيب.

وتجمع العشرات من أطباء الاسنان الحاصلين على شهادة من الخارج بسبب قرار النقابة بتحصيل رسوم القيد بقيمة 2050 دولاراً معتبرين ان القرار الذى صدر من النقابة يضعهم فى ازمة مالية كبيرة حيث اعتبروا ان قرار الجمعية العمومية بتحديد رسوم القيد للخريجين مثل الأجانب يعد ظلماً لهم باعتبارهم مصريين وحاملين للجنسية المصرية علماً أن قرار محاسبة الأجانب لرسوم القيد 2050 دولاراً يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام على المصريين الحاصلين على شهاداتهم من الخارج ويصل عددهم 700 خريج.

وقال وفا وفيصل والحاصل على شهادة التخرج من أوكرانيا «سافرت للخارج لاستكمال دراستى وكنت اعمل بعدة وظائف لأتمكن من تدبير التزاماتى بالخارج وقررت العودة لمصر بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الا أننى فوجئت بقرار النقابة برفع رسوم القيد من 1050 دولاراً إلى 2050 دولاراً وبحسب سعر الصرف الحالى فإننى مجبر على دفع ما يقارب 100 الف جنيه كرسوم قيد فقط بالإضافة إلى 100 دولار تحت مسمى الاستعلام عن الشهادة كل تلك المصروفات تعد قرارات تعجيزية.

وقال أحمد عبدالفتاح والحاصل على شهادة التخرج من السودان: توجهنا فى البداية إلى المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الشهادة ثم توجهنا للنقابة وجدنا قرار رسوم القيد الذى كان العام الماضى 1050 دولاراً فقط ومع زيادة الرقم للضعف فلا يوجد أمامنا الا القضاء. ويكمل عبدالفتاح قائلاً: انا مصرى الجنسية لماذا تجبرنى النقابة على التعامل بالدولار فى حين ان نقابة الصيادلة والطب البشرى لا تتعامل مع الخريجين من الخارج بنفس الطريقة التى تتعامل بها نقابة أطباء الاسنان.

وأكد عدد من الخرجين اثناء الحضور انهم قاموا بتقديم شكاوى لمجلس الوزراء وخاطبوا عدداً من أعضاء مجلس النواب من اجل تقديم طلب إحاطة لوزير الصحة للوقوف على مدى مشروعية القرارات والتى تعتبر تعجيزية للبعض حيث أشار بعضهم إلى أن فكرة التعامل بالدولار فى الوقت الحالى امر فى غاية الصعوبة لحاجة الدولة إلى العملة الأجنبية كما ان النقابة فى حالة تحصيل 2050 دولاراً من 700 طالب اى بما يعادل مليوناً وأربعمائة الف دولار بما يساوى 60 مليون جنيه مصرى إيرادات وهو ما لم يحدث فى تاريخ النقابة.