أسعار البيض صباح اليوم السبت للمستهلك وبالمزرعة

أسعار البيض..شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت من أرض المزرعة وللمستهلك، استقرارًا، إذ سجل طبق البيض الأبيض 124 جنيهًا، وسجل طبق البيض البني نحو 138 جنيها، وطبق البيض البلدي 145 جنيهًا للمستهلك.

وتستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت من أرض المزرعة وللمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البيض اليوم السبت

البيض

سعر البيض اليوم السبت تسليم أرض المزرعة:

استقرت جميع أنواع البيض اليوم السبت تسليم أرض المزرعة للجملة؛ وسجل طبق البيض الأبيض 124 جنيها، وسجل طبق البيض البني 126 جنيها، وسجل طبق البيض البلدي 129 جنيها.

سعر البيض للمستهلك اليوم السبت

استقرت كذلك أسعار البيض للمستهلك، وسجل طبق البيض الأبيض 136 جنيها، وطبق البيض البني 138 جنيها، وطبق البيض البلدي 145 جنيها.