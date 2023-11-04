تحمي القلب وتحسن الحالة المزاجية .. 6 فوائد للشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من بذورشجرة الكاكاو، من أفضل مضادات الأكسدة ، إذ تكون لها دور كبير في حماية الجسد من الإصابة بإمراض عديدة مثل أمراض القلب والسرطان وتستعرض لوابة الوفد أبرز فوائد الشوكولاتة .

1- الشوكولاتة مصدر قوي لمضادات الأكسدة: الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة وغيرها.

الشوكولاتة

2- تعمل على تقليل الإصابة بأمراض القلب

قد تساعد تناول الشوكولاتة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب إذ المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة.

على المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- الشوكولاتة ممتلئة بالعناصر الغذائية

عندما تشتري قطع من الشوكولاتة داكنة عالية الجودة تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، فهي تشمل على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان والمحملة بالمعادن.

وعلى سبيل المثال، إن كان لديك قطعة وزنها 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي 70 - 85 بالمئة تحتوي على معادن الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز وغيرها.

4- تعمل على تحسن تدفق الدم

أن تناول الشوكولاتة تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، إذ يمكن أن تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاته الداكنة بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك، وأحد وظائفه إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، بما يقلل من مقاومة ضغط الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

5- تعمل على تحسين الحالة المزاجية

أن تناول الشوكولاتة بشكل يومي تعمل على تحسين قوي في وظيفة الدماغ.

حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن تناول الكاكاو الغني بالفلافانول لمدة 5 أيام يحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

ويمن أن يحسن الكاكاو أيضا الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف عقلي.

6- تعمل على حماية البشرة

كما تساعد تناول الشوكولاتة في حماية البشرة من أشعة الشمس إذ تكون مركبات الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضا لبشرتك، فبوسع مادة الفلافونول حمايتها من أضرار أشعة الشمس.

ويمكن لمادة الفلانونل أن تزيد من كثافة البشرة وترطيبها.