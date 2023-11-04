غدًا.. "صحة الشيوخ" تناقش إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية بقنا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران أربع اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب التي تخص القطاع الصحى والطبي.

حيث تناقش اللجنة في اجتماعاتها التي ستقعد يومي غدًا الأحد والأثنين المقبلين، الاقتراحات بالرغبة المقدمة من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة للفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضا الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

هذا بجانب الاقتراحات بالرغبة المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد وذلك بحضور ممثلي الحكومة.