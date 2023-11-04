مكافأة مالية لحارسين بمشروع أمن غذائي قنا لضبطهما لصًا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، حارسين بمشروعات الأمن الغذائي فى قنا، كما واصل استقبال الشاكين من المراكز والقري، ومنح المحافظ حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الآمن بمشروع إنتاج البيض شهادة تقدير ومكافأة مالية، في إطار حرص محافظة قنا، علي تكريم النماذج المشرفة.

وذلك ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة حيث قاما بالقاء القبض على لص فى محاولته لسرقة المحطة فقاما بالتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.

قال المحافظ، إنه حريص على تكريم النماذج المتميز لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها.

فيما أعرب العاملان عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.

فحص شكاوي المواطنين..

فى سياق ذي صلة، واصل المحافظ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ إستقبال المواطنين بمكتبيهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

استقبل محافظ قنا المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .