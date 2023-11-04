أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق المحلية للمستهلك

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية المصرية، باستثناء بعض الانواع التي تراجعت خلال تعاملات البيع والشراء بالسوق كـ قشر البياض، وارتفاع البلطي الذي سجل مابين 80 جنيهًا للمستهلك.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المحلية، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق

أسعار الاسماك اليوم السبت في الاسواق المحلية

الاسماك

البلطي مزارع 80 جنيها.

بوري 160 جنيها.

طوبار 120 جنيها.

دنيس 160 جنيها.

قاروص 180 جنيها.

سالمون 420 جنيها.

بربوني 110 جنيهات.

مكرونة سويسي 110 جنيهات.

ماكريل بحري 88 جنيها.

سيلفر 55 جنيها.

سبيط 250 جنيها.

جمبري وسط 300 جنيه.

جمبري كبير 430 جنيها.

جمبري جامبو 450 جنيها.

كاليماري بلدي 270 جنيها.

شعور 35 جنيها.

جمبري صغير 270 جنيها.

كابوريا ذكور 105 جنيهات.

كابوريا نتي 130 جنيها.

بلطي بلدي 80 جنيها.

بلطي صغير 70 جنيها.

كابوريا كبيرة 170 جنيها.