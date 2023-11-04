أسعار الخضراوات صباح اليوم السبت في الأسواق.. كيلو الطماطم بـ 12 جنيها

أسعار الخضروات.. شهدت أسعار الخضراوات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينا، وسجل الباذنجان الأسود سعر 17 جنيها، كما سجل البصل سعر 24 جنيها.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي يحتاجها ويهتم بها متابعوها والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار الخضراوات، لاهتمام ربات البيوت بهذا الشأن بشكل يومي، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضروات اليوم السبت في الاسواق المحلية

الخضروات

وسجلت الطماطم سعر 12 جنيها.

بينما سجلت البطاطس سعر 18 جنيها.

كما سجل البصل سعر 24 جنيها.

وسجلت الكوسة نحو 16 جنيها.

بينما سجل الجزر نحو 30 جنيها.

كما سجلت الفاصوليا نحو 30 جنيها.

وسجل الباذنجان الأسود سعر 17 جنيها.

بينما سجل الباذنجان الرومي نحو 10 جنيهات.

باذنجان أبيض 17 جنيها.

فلفل رومي 15 جنيها.

فلفل ألوان 35 جنيها.

فلفل حار 15 جنيها.

خيار 12 جنيها.

بسلة 28 جنيها.

بامية 40 جنيها.

كرنب 25 جنيها للقطعة.

ثوم 35 جنيها.

ملوخية 15 جنيها.

بطاطا 10 جنيهات.

ورق عنب 65 جنيها.