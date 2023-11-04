اليابان تتعهد بتقديم 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة

تعهدت اليابان بتقديم 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

نقل مساعدات إنسانية إلى غزة:

كما أعلنت فرنسا، أمس، أنها سترسل طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة، بينما استقبل مطار العريش طائرتي مساعدات روسية وكويتية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة.

نقل مواد الإغاثة إلى قطاع غزة:

ووصلت إلى مصر، الخميس، طائرة مساعدات بريطانية ثانية تحمل معدات لمساعدة الوكالات الإنسانية في تحميل ونقل مواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

بينما يتم تجهيز قافلتي مساعدات جديدتين من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

تأتي هذه الجهود بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع.