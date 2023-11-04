العثور على جثة شخص غارق بشبين القناطر

تكثف أجهزة الامن جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها فى بحر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى وتم نقل الجثة فى حالة تحلل الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتكشف الجهود لكشف هوية الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور رمكز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة طافية فى مياة بحر شبين بدائرة المركز .

انتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين انه يرتدى جاكت وبنطلون قماش والجثة فى حالة تحلل مبدئى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر مجضر بالواقعة وجارى الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة