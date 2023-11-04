أنت الحياة.. استعراضات من زمن الفن الجميل لأوبرا عربي بثقافة مطروح

أنت الحياة .. شهدت قرية الرويسات بمدينة الحمام أولى فعاليات برنامج " أنت الحياة" الذي تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، لمدة 3 أيام بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

ورش مشغولات يدوية

بدأت الفعاليات بمجموعة من ورش المشغولات اليدوية التي يمكن أن تكون نواة لمشروع صغير يخدم الأسر الأكثر احتياجا، منها ورشة تعليم أساسيات الكروشيه، قامت خلالها الفنانة نهلة عبد القادر، بتعريف المشاركات بأنواع الإبر واستخدام كل درجة، موضحة الفرق بين الخيوط وكيفية اختيار الخيط المناسب للقطعة المراد تنفيذها، تلى ذلك تدريب عملي ونفذت كل مشاركة قطعة خاصة بها.

إلى جانب ورشة عمل مشغولات بالخرز، قامت خلالها المدربة شيماء أشرف بتعريف المتدربات على طريقة اختيار الخرز من حيث الأشكال والألوان، وتجميعه سواء لعمل قطعة إكسسوار أو منتج كحقيبة أو عروسة.

وأخيرا ورشة تعليم الخيامية وتطريز الأقمشة، قامت خلالها المدربة حنين حسن بتعريف السيدات بكيفية اختيار نوع القماش المناسب، والفرق بين الغرز المختلفة وطريقة التطريز بالخيوط الملونة.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، افتتاح معرض الكتاب المقام ضمن البرنامج، وحرص خلاله الرواد على اقتناء مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، هذا بالإضافة إلى الحصول على الأعداد المتنوعة من مجلة قطر الندى للأطفال.



واختتم الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، تضمن تقديم باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل منها "شوف يا عزيزي، خمس قارات، كابوريا، حاجه غريبة، و زي العسل" وسط تفاعل كبير من قبل أهالي وأطفال القرية.

"أنت الحياة" بالغربية

واستمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية داخل قرية الهياتم، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مبادرة "أنت الحياة"، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات التي أقيمت داخل مدرسة الشهيد الشحات أبو عيشة بعقد عدد من الورش الفنية للمدربة أمل جاد لتدريب فتيات وسيدات القرية على كيفية تصنيع الإكسسوار والحلي، فيما قامت أخصائية الفنون التشكيلية بثقافة الغربية عبير حسن، برسم العديد من الأشكال على وجوه أطفال القرية.

من جانبه استعرض الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب كفر الزيات السابق، خلال محاضرة توعوية لسيدات القرية الدور البارز والهام للمرأة المصرية، وبخاصة المرأة الريفية في عمليات التنمية والبناء، مؤكدا أن الدولة قد أصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تضمن للمرأة الريفية الحصول على كافة حقوقها، من التعليم، وفرص العمل، واختيار شريك حياتها، والمشاركة في الفعاليات السياسية المختلفة، وتابع قائلا: "إن النهوض بالمرأة الريفية يعد شرطا مهما وحيويا في عملية التقدم والتنمية"، الأمر الذي ينعكس على التربية السليمة للأجيال القادمة".

واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، التي قدمت بقيادة المايسترو الفنان محمود كحله باقة منوعة من الأغاني الوطنية والحماسية، من بينها: أوبريت "وطني الأكبر"، "سلاحي سلاحي"، ونشيد "بلادي.. بلادي"، و"مصر اليوم في عيد"، " حلوة بلادي"، و"بشرة خير".

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة داخل قرية الهياتم بالمحلة، تنفذ من خلال فرع ثقافة الغربية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.