عيد الطفولة .. قصور الثقافة تنظم فعاليات متنوعة بمستشفى "٥٧٣٥٧" وروضة السيدة

نظم قصر ٢٥ يناير لثقافة الطفل، يوما ثقافيا ترفيهيا لأطفال روضة مستشفى علاج سرطان الأطفال "٥٧٣٥٧"، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال شهر نوڤمبر بمناسبة عيد الطفولة.

ورشة أشغال يدوية

وفي السياق أقيمت ورشة أشغال يدوية قامت خلالها وفاء أبو الفضل بتصميم سمكة مجسمة بالكانسون الملون، تلاها ورشة عمل مجسمات للكائنات البحرية المتنوعة باستخدام الفوم نفذتها مريم حسن، وشهد الختام عدد من المسابقات الترفيهية وتوزيع جوائز رمزية على الأطفال الفائزين إشراف فاطمة شعبان.

وحرصا من هيئة قصور الثقافة على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن، شهدت روضة السيدة زينب مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات، منها ورشة تصميم حلي بالخرز الملون تدريب رغدة كمال، تلاها ورشة لتعليم التلوين إشراف مريم حسن.

كما قدمت ريهام نبيل ورشة حكي بعنوان "ساعتي" ناقشت خلالها قيمة الوقت وكيفية استغلاله بشكل أمثل في أنشطة إيجابية وتعلم مهارات جديدة.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف العام على المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أطلقت هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من الجمعة 3 نوڤمبر وحتى الخميس المقبل 9 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات إقامة فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة تتنوع ما بين الورش الفنية، المحاضرات واللقاءات التوعوية، والعروض الغنائية والاستعراضية، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

من الفعاليات حفل فني لأطفال مستشفى علاج سرطان الأطفال "57357"، وأنشطة متنوعة لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات ومنها مدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وروضة السيدة زينب بالقاهرة، حرصا على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن.

وتطلق قصور الثقافة أسبوعا ثقافيا لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يشهده قصر ثقافة الشلاتين يوم 8 نوفمبر الحالي، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية دعما لأبنائها.

