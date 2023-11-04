السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

قبل عرضه على المنصات.. التفاصيل الكاملة لـ "إقامة جبرية "

صابرين و محمد الشرنوبي
صابرين و محمد الشرنوبي و هنا الزاهد

تصدر اسم النجمة هنا الزاهد و النجم محمد الشرنوبي، صفحات السوشيال ميديا، وبذلك بعد طرح البوستر الرسمي الأول لمسلسلهما الجديد تحت عنوان "إقامة جبرية "إذ ظهرو خلال البوستر وهم مرتديين ملابس سوداء عبرت على الغموض التام وكانت معاهم  النجمة صابرين. 

هنا الزاهد وصابرين تتصدران بوستر «إقامة جبرية» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

ويعد المسلسل إقامة جبرية التجربة الفنية الثالثة التي تجمع هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، حيث سبق واجتمعا في مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي قدمته الزاهد في 2021، كما انتهى الثنائي منذ فترة طويلة من تصوير فيلم بضع ساعات في يوم ما، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي قريبًا.

والجديد في الأمر أن تقدم النجمة الكبيرة صابرين أولي تجاربها الدرامية على المنصات الإلكترونية، حيث قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية خلال مسيررتها الفنية الطويلة ولم يعرفها جمهور المنصات من قبل. 

بعد طرح البوستر الرسمي له..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "إقامة جبرية"

الإقامة الجبرية مسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي تشويقي ، حيث تجسد هنا الزاهد شخصية طبيبة صيدلانية تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال ، فيما يظهر النجم محم الشرنوبي بشخصية بطل العالم في السباحة ، وتجسد النجمة صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية ، وتلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج الصحيح. 

مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ناحية أخرى، تستعد هنا الزاهد لتقديم مسرحية جديدة بعنوان "كذا نوفل"، ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي 2023، ويشاركها في البطولة أحمد السعدني، حسين فهمي، محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، وشيرين.

نبذة عن هنا الزاهد 

هنا الزاهد ممثلة ومقدمة برامج مصرية، من مواليد 5 يناير 1994 بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل الفن وأول أعمالها في  عالم الدراما مسلسل فرق توقيت، كما ظهرت النجمة هنا الزاهد في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. 

ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة. 

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