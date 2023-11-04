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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائبة: استمرار مصر استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج تأكيدًا على دعمها لحقوق الإنسان

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري بالأردن بشأن الأوضاع في غزة، تأكيد على اتباع الدولة المصرية كافة السبل للدعم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.

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وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن الاجتماع الوزاري بالأردن يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة توحيد الجهود العربية لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

 

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة احتواء هذه الأزمة والرفض الكامل لكل جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على رفض التهجير القسري وتجنب محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار فتح معبر رفح لدخول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم لهم في المستشفيات المصرية تأكيد على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

 

يشار إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، يتوجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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