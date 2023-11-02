"قصور الثقافة" تختتم ورشة إعداد مسئول تمكين ثقافي لذوي القدرات الخاصة (صور)

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "إعداد مسئول تمكين ثقافي "لذوي القدرات الخاصة، والتى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

وأكدت "علام" في كلمتها أن إدارة التدريب وإعداد القادة الثقافيين تحرص على تقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة، خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل جميع قطاعات الدولة بتلك الفئة خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن الإدارة تعمل دائما على تذليل كل العقبات لدمج ذوي الإعاقة بشكل طبيعي في المجتمع، كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري مهما اختلفت إعاقتهم.

وأعربت رئيس الإدارة المركزية عن أمنيتها بأن تكون تلك الورشة بمثابة نقطة انطلاق للمتدربين المتعاملين مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعامل معهم بشكل صحيح يلبي احتياجاتهم.

يذكر أن "ورشة إعداد مسئول تمكين ثقافي" استمرت لمدة ٤ أيام، وشارك بها د. وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي بهيئة قصور الثقافة، موضحا أهم الخطط والبرامج الواجب تطبيقها وتنفيذها للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه مقدمي الخدمة الثقافية لذوي الاعاقة في ظل المتغيرات المعاصرة، هذا إلى جانب تقديم بعض التطبيقات العملية الخاصة بلغة الإشارة بالتعاون مع المدربة سحر عبد العليم.