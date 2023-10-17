محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية القانونية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية القانونية، للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، وتستمر على مدار شهر، بهدف تطوير أساليب عمل ممثلي تلك الإدارات، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لهم، وتسريع وتيرة الآداء، والربط بينهم وبين مسئولي مكتب هيئة قضايا الدولة بالفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمستشار عبدالرازق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، ووفد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ضم: المستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد بالهيئة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لرئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والمستشار بليغ فهمي رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد أول، والمستشار حسن قرني رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف أول، والمستشار محمد إبراهيم عبد الرحيم مساعد رئيس الهيئة لقطاع شمال الصعيد، والمستشار رجب سيد على مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة بشمال الصعيد، والمستشار صلاح أنور وكيل التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمكتب الفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع مكتب الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار على حسن نائب رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار محمد فوزى الجمال بمكتب هيئة قضايا الدولة فرع الفيوم أول، والمستشار أحمد زيدان بمكتب فرع الهيئة بالفيوم ثان، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن بالفيوم، وحشد من مسئولي الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.

اكد محافظ الفيوم أنه خلال زيارته لمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ولقاءه مع رئيس الهيئة، تباحثا حول العديد من الأمور التى تتصل بحقوق الدولة والقضايا والأحكام المتصلة بها، خلال الفترة السابقة، وما ترتب عليها من آثار على قطاعات الدولة المختلفة، مما يجعل الأرقام من الصعوبة بمكان، نظراً لبطء الإجراءات وعدم توافر المستندات في كثير من الأحيان.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة قضايا الدولة، على عقد هذه الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم، تهدف لصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، لتسريع وتيرة الآداء، والربط بين ممثلي تلك الإدارات ومكتبي فرع هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، للحفاظ على حقوق الوطن والشعب معاً، وعدم استئثار الأفراد على ما ليس من حقوقهم، مؤكداً أن ضياع حق الدولة هو ضياع لحق الشعب، مشدداً على أن الدولة في إجراءات التقاضي خصم شريف والمدافع عنها رجل شريف، بما يحقق الصالح للجميع والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

كما شدد محافظ الفيوم، على تحقيق أقصي استفادة من محاور الدورة التدريبية القانونية، وتحقيق مستهدفاتها بشكل عملي على أرض الواقع، لمواجهة خصوم الدولة بالحجج والبراهين والأدلة القانونية الدامغة، وعدم التفريط في حق الدولة نهائياً، لافتاً إلى أن الخصم لديه القدرة على اقتناص الحق بشكل غير قانوني، فوجب على المسئولين مجابهته، حفاظاً على أصول الدولة وممتلكاتها، لأنها حق أصيل لكل أبناء الشعب المصري، لا لأفراد دون غيرهم.

ولفت المحافظ، إلى أن مكتب المستشار القضائي بالمحافظة، ومسئولي الشئون القانونية، بالتنسيق مع مكتبي هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، خلال الفترة الماضية استطاعو مواجهة العديد من الأحكام بشكل قانوني بالتدخل السريع من خلال إجراءات التقاضي الصحيحة، والمستندات الرسمية، مما حافظ على الكثير من مال الدولة، وكذا الحفاظ على حقوقنا كمواطنين، مثمناً دور هيئة قضايا الدولة في ظل رئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، الذي شهدت الهيئة منذ رئاسته لها تحركاً ميدانياً بمختلف المحافظات المصرية، آملاً بمزيد من التعاون بين محافظة الفيوم والهيئة خلال المرحلة المقبلة، وعقد العديد من الدورات لمختلف العاملين بالشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة على أرض المحافظة، داعياً العلى القدير للجميع بالتوفيق.

دورة تدريبية

ومن جانبه، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ الفيوم، على الاستقبال، وما قدمه من تيسيرات لإقامة هذه الدورة التدريبية التى نحن بصدد افتتاحها اليوم، فضلاً عن جهوده المتميزة وتفاعله البناء، في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لتوفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، والذي تم وضع حجر الأساس الخاص به اليوم، معرباً عن سعادته بالحضور إلى المحافظة للمشاركة في هذه الفعاليات، التى تؤكد على التعاون البناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام، والحرص على أصول الدولة وممتلكاتها.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية التدريب المستمر، لرفع وعي مسئولي الشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة، والاطلاع على كل ما هو جديد وما تم استصداره من قوانين ولوائح، بهدف صقل مهاراتهم وتطوير أساليب عملهم، لافتاً إلى أن الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم تعد الدورة التدريبية الأولى في ذلك العام القضائي، والتى يحاضر فيها كوكبة من مستشاري مكتب فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، لتسريع الإجراءات، والحفاظ على حق المحافظة بالطرق القانونية، في ظل حجم الأحكام الكثيرة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف الأعمال.

وأضاف، أن الدورة التدريبية القانونية، تضع أحد أهدافها الربط بين مسئولي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية من جانب، ومسئولي هيئة قضايا الدولة من جانب، بعد إعداد العاملين بتلك الإدارات الإعداد الجيد، ليكونوا حلقة وصل إيجابية بين جهاتهم والهيئة، والتحرك من خلال المعلومة القانونية مع الالتزام بالوقت، والحرفية القانونية للرد، وإجراءات صحيفة الدعوى، والمعلومات والمستندات الواضحة والصحيحة، من خلال البعد عن الإجراءات الروتينية، حفاظاً على المال العام ومجابهة الفساد.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست في خصومة مع المواطنين خلال إجراءات التقاضى، والدعاوى القانونية، وإنما ترسخ عقيدتها بالأدلة والحجج والبراهين القانونية، والمستندات الرسمية، وقرينة النقول وما يتصل بها، والاستشكال على الأحكام حال وجود خطأ قانوني، لتنفيذ الأحكام في ظل العدل والمساواه بين الجميع في الحقوق والواجبات، بالتنسيق مع صاحب الحق والجهة المنوطة به والعكس، مع زيادة الوعي لدى مسئولي الجهة الإدارية خلال تنفيذ الأحكام، موجهاً مستشاري الهيئة القائمين على الدورة التدريبية بتكثيف جهودهم، والتركيز على محور تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الدولة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة لها.

ولفت، إلى أن فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم، يعمل من خلال التنسيق المتبادل مع المحافظة، في ظل وجود قيادة تنفيذية جادة وواعية، ممثلة في الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كما ثمن جهود المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانوني للمحافظة، مؤكداً على العمل المشترك، لخدمة الصالح العام، والحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، آملاً بأن تحقق الدورة التدريبية أهدافها، والتوفيق في كل ما هو قادم ومزيد من التعاون خلال المراحل المستقبلية.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية القانونية، تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، ويقوم على التدريب بها نخبة من مستشاري الهيئة الأجلاء، بمبادرة كريمة من رئيس الهيئة، وتحت رعاية محافظ الفيوم، بهدف صقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية، بشتى القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، من أجل حماية المال العام، ومجابهة الفساد، إعمالاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى أن التدريب يستغرق شهراً كاملاً بداية من الأسبوع القادم، وتعقد جلساته بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم.

وأضاف، أن التدريب يتناول ستة محاور وهي: المحور الأول، العقود الإدارية من حيث صياغتها وشروطها والأثار المترتبة عليها، والمحور الثاني القرارات الإدارية وكيفية صياغتها وأركانها وشرائط صحتها، والمحور الثالث، كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والمحور الرابع، الصعوبات والمشكلات المتعلقة بأملاك الدولة وجهات الولاية وآليات التصرف فيها وكيفية حمايتها ووسائل إزالة التعديات الواقعة عليها، والمحور الخامس حق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافى الأخطاء التى تؤدى إلى بطلان الحجز الإداري، والمحور السادس استلام الصحف وإعداد المستندات اللازمة والمذكرة الشارحة للموضوع، وغيرها من الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية.

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