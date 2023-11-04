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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى النصر للأطفال في غزة
السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. موقف عربي موحد ضد اعتداءات اسرائيل يتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمان

السفير احمد ابو زيد
السفير احمد ابو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

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وزير الخارجية يلتقي بنظيره الأمريكي في الأردن.. غدا

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وزير الخارجية الأمريكي يفشل في إقناع "نتنياهو" بهُدنة مُؤقتة في غزة


وأضاف السفير أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.. أولوية دخول المساعدات.. لا للتهجير.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

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