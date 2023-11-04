حالة الطقس| خريطة سقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك سقوط للامطار الخيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة حتى الخميس المقبل.

الطقس السائد مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب اليلاد الشمالية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية لطيف في أول الليل مائل للحرارة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى نهاية الاسبوع.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

وأوضحت، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 23

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24