الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ، لافتة إلى أن الطقس يشهد غدًا، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد.

ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 23

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24



