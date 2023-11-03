منتخب مصر البارالمبي يحصد 11 ميدالية حتى الآن في رفع الأثقال ببطولة العالم

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي تحقيق المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال في ختام منافسات اليوم الأول لبطولة العالم المقامة بالقاهرة، (11) ميداليات متنوعة، بواقع (5) ميدالية ذهبية، (5) فضية، وميدالية برونزية واحدة.



وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



وجاءت الميداليات الذهبية: طه عادل في وزن 54 كجم، محمد المنياوي في وزن 190 كجم، صفاء حسن في وزن 73 كجم، مظهر تمام في وزن 80 كجم، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم.



والميداليات الفضية: فؤاد السيد في وزن 54 كجم، حسام الجعفري في وزن 170 كجم، إيمان شلبي في وزن 73 كجم، مندي أحمد عبد العظيم في وزن 65 كجم، وحسن العطار في وزن 80 كجم، وحصل اللاعب عبد الباسط موسى على الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم.