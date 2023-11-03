إيتيدا تُنظم ندوة توعوية حول اكتشاف التزييف العميق

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة توعوية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي من منظور آخر لاكتشاف تقنية التزييف العميق، يوم 6 نوفمبر بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights.



وتناقش الندوة كيف يستخدم المزورون الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو مُزيفة، وتناقش كيفية الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مقاطع الفيديو المُزيفة هذه، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي التطبيقي يمكن تطبيقه في مجالات مختلفة بخلاف إنشاء نصوص.



كما تسلط الندوة الضوء على آلية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته، وكذلك تغطي تقنيات مختلفة لاكتشاف المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة أداوت الذكاء الاصطناعي التوليدي.



يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مجموعة مختلفة من البيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد وغيرها. كما يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج محتوى واقعي ومُعقد للغاية يُحاكي الإبداع البشري، من خلال أنماط التعلم من البيانات المنتشرة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات جديدة وفريدة من نوعها، مما يجعلها أداة قيّمة للعديد من الصناعات.



وسلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.



تبدأ الندوة في السابعة مساءً. للتسجيل لحضور الندوة، يرجى الضغط هنا.

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