مصطفى الفقي يتهم حماس بالإضرار بفلسطين: القضية جيدة والمحامي فاشل
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن حركة حماس أضرت بالقضية الفلسطينية رغم أنها نجحت في بعض المراحل، مشددًا على أن حماس في أغلب الأمر لم تكن موفقة وأضرت بالقضية الفلسطينية ولم يكن هناك ما يضعها على الطريق الصحيح.
وأشار "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه كان لابد أن يكون هناك قدر من التحرك الدولي مع إسرائيل، مؤكدا أن كمية المعلومات التي تتسرب إلى إسرائيل كبيرة جدًا، وهناك خونة وكل مجتمع به خونة، موضحًا أن شعب فلسطين يتضمن بسالة وتضحية كبيرة وموجودة في كل قطاع.
وتابع: "القضية جيدة والمحامي فاشل، لم يكن هناك نجاح من قبل الأطراف العربي في طرح القضية، وكل شخص في فلسطين وقطاع غزة هو مشروع شهيد".
- الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
- قطاع غزة
- غزة
- غزة تحت القصف
- صواريخ غزة
- غزة تحت القصف 2021
- طوفان الأقصى
- قصف غزة
- غلاف غزة
- القدس
- طوفان القدس
- القصف الاسرائيلي على غزة
- غزة تحت القصف الإسرائيلي
- قصف قطاع غزة
- قطاع غزة الان
- القصف ع غزة
- أطفال غزة
- معاناة أطفال غزة
- شمالي قطاع غزة
- قصف إسرائيلي على قطاع غزة
- التصعيد في قطاع غزة
- دمار قطاع غزة
- القصف على غزة
- تصاعد القصف على غزة
- غزة تحت قصف إسرائيلي
- حرب في قطاع غزة
- القـ ــصف الإسرائيلي على قطاع غزة