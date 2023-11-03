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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي يتهم حماس بالإضرار بفلسطين: القضية جيدة والمحامي فاشل

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن حركة حماس أضرت بالقضية الفلسطينية رغم أنها نجحت في بعض المراحل، مشددًا على أن حماس في أغلب الأمر لم تكن موفقة وأضرت بالقضية الفلسطينية ولم يكن هناك ما يضعها على الطريق الصحيح.

وأشار "الفقي"،  خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه كان لابد أن يكون هناك قدر من التحرك الدولي مع إسرائيل، مؤكدا أن كمية المعلومات التي تتسرب إلى إسرائيل كبيرة جدًا، وهناك خونة وكل مجتمع به خونة، موضحًا أن شعب فلسطين يتضمن بسالة وتضحية كبيرة وموجودة في كل قطاع.

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وتابع: "القضية جيدة والمحامي فاشل، لم يكن هناك نجاح من قبل الأطراف العربي في طرح القضية، وكل شخص في فلسطين وقطاع غزة هو مشروع شهيد".

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