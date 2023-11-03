مصطفى الفقي: إذاعة لقاء الرئيس السيسي ببلينكن أكدم عدم وجود “طبخة” تضر بمصر

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا في القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء كان مفتوحا أمام الجميع إذ أنه كان مذاع مباشر على الهواء أمام الجميع.

وأكد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إذاعة اللقاء على الهواء هو تأكيد على أنه ليس هناك "طبخة" قادم بها بلينكن إلى مصر بخصوص الحرب في غزة، معقبًا: "لقاء الرئيس السيسي وبلينكن عجبني".

وأشار إلى أن إذاعة اللقاء على الهواء مباشر له العديد من الدلالات والتأكيد، موضحًا أن هذا اللقاء هو تاكيد على عدم توطين أي شعب في سيناء، كما أنه تأكيد على رفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

مصر أنهت العشوائيات

ونوه إلى أن التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية تغيرات إيجابية، مشددًا على أنه رغم الظروف الصعبة وتكاليف الحياة كبيرة، إلا أن الانفجار السكاني والمشروعات الكبرى السبب، وهناك من يرى أن يكون هناك ترتيب لأولوية المشروعات.

وأشار إلى أن الصناعة بدأت الآن في مصر، مؤكدًا أن التطور الحقيقي لأي دولة ليس في المباني ولكن المعاني وتطوير البشر، وقضايا التعليم والصحة تحركوا بشكل إيجابي، وتم بذل بهم جزء كبير جدًا، "العشوائية تم تفجيرها وهناك جهد كبير بذل".

وأوضح أن مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني اقتصاديًا إلا أنها قامت بالعديد من المشروعات ومنها المباني، مشددًا على أن مصر أنهت على العشوائيات من خلال الأحياء السكنية المميزة.