عاجل
عمرو أديب يعلق على كلمة حسن نصرالله.. هل تكون خدعة (فيديو) مصطفى الفقي يتهم حماس بالإضرار بفلسطين: القضية جيدة والمحامي فاشل أسعار نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً بعد زيادتها
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

قدرة النعناع على خفض ضغط الدم.. طبيب يوضح

النعناع
النعناع

قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إن النعناع يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

 

ونصحت الدكتورة سولوماتينا أولئك الذين يعانون من التوتر أو صعوبة في النوم بالاهتمام بالنعناع، ووفقا للطبيب، فإن تناول النعناع يعطي تأثيرا مهدئا، ويساعد على الاسترخاء، ويمكن أن يكون مفيدا كحبة نوم طبيعية.

 

كما أفادت سولوماتينا عن قدرة النعناع على خفض ضغط الدم، وقالت المختصة لموسكو 24: "النعناع مفيد لتهدئة وخفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية".

 

خاصية أخرى مفيدة للنعناع هي أنه يعمل كمضاد للتشنج، بالإضافة إلى ذلك، له تأثير مفرز الصفراء - يساعد النعناع على الهضم على التعامل مع أطباق اللحوم الثقيلة، ويمكنك أيضًا تناول النعناع لمكافحة الغثيان.

الجريدة الورقية