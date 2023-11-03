قدرة النعناع على خفض ضغط الدم.. طبيب يوضح

قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إن النعناع يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

ونصحت الدكتورة سولوماتينا أولئك الذين يعانون من التوتر أو صعوبة في النوم بالاهتمام بالنعناع، ووفقا للطبيب، فإن تناول النعناع يعطي تأثيرا مهدئا، ويساعد على الاسترخاء، ويمكن أن يكون مفيدا كحبة نوم طبيعية.

كما أفادت سولوماتينا عن قدرة النعناع على خفض ضغط الدم، وقالت المختصة لموسكو 24: "النعناع مفيد لتهدئة وخفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية".

خاصية أخرى مفيدة للنعناع هي أنه يعمل كمضاد للتشنج، بالإضافة إلى ذلك، له تأثير مفرز الصفراء - يساعد النعناع على الهضم على التعامل مع أطباق اللحوم الثقيلة، ويمكنك أيضًا تناول النعناع لمكافحة الغثيان.