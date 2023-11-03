اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي أسمنت أسيوط

انعقدت الجمعيه العمومية العاديه لنادي اسمنت اسيوط بدون بند انتخاب بمقر النادي لمناقشة جدول الأعمال تحت رعاية الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ،ورئيس اللجنة العليا ، وعادل فؤاد وكيل المديريه للشباب ، ود محمد السباعي مدير عام الهيئات، واللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية وبحضور كارلوس ايميليو جونزالز رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب لشركة اسمنت اسيوط وسامي سامح لطفي مدير الشئون القانونية بالشركة

وفى تمام الساعه التاسعه صباحا وبمقر نادي اسمنت اسيوط التابع لاداره شباب اسيوط وذلك باشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزاره واللجنه العليا المشرفه على الجمعيات العموميه وبحضور واشراف اللجنه الفرعيه مستشار محمد حسين اشراف قضائي ومحمود حسانين عضو مالي واحمد متولي مسؤل هيئات الاداره ومصطفي احمد مسؤل هيئات المديريه ومحمود انور متابعة وتوثيق

بدأت اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا في جمع التوقيعات وتم الانتهاء من التصويت في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور41 عضو من 158عضو ممن لهم حق الحضور

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية طبقا للائحة النظام الأساسى لأندية الشركات والمصانع أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية .

وتحت إشراف وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط و رئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية بمراكز الشباب .

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي اسمنت اسيوط

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي اسمنت اسيوط