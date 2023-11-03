"طلائع أسيوط" يبدعون في مسابقة الرسم الفوري بمركز شباب ناصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة “إدارة الطلائع” المسابقة الفنية فى الرسم الإبداعي الفوري للطلائع بمركز شباب ناصر التابع لإدارة أسيوط، بمشاركة 36 طليع من الذكور والإناث من طلائع مراكز الشباب للمرحلة السنية من 10 إلى 18 سنة.

شارك فى المسابقة إدارة شباب “أسيوط والفتح وأبنوب وديروط ومنفلوط” وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح المنافسة وتنمية الوعي الفني وإطلاق المهارات الإبداعية لدى النشء واكتشاف المواهب المتميزة منهم.

وقد تنوعت الرسومات حيث أبدع الطلائع في التعبير عن المناخ ومحاكاته في الرسم الإبداعي حيث قدم المشاركون لوحات فنية جميلة تدل على حس عال وتذوق فني وفي ختام المسابقة قُيِّم الأعمال الفنية للطلائع من قِبل المحكمين وتكٌريم الفائزين، بحضور أحمد مدكور، مدير إدارة الطلائع الذي سلم الجوائز النقدية على الطلائع الحاصلين على المركز الأول والثاني فى المسابقة.

جدير بالذكر أن المسابقة وسيلة للإبداع وتنمية الموهبة وليس للترفيه فقط ، التي تعكس شخصية الطليع، فيما بعد ويصبح الإبداع جزءا من حياته وتساعد على إحياء الروح الإبداعية لدى الطلائع في مراكز الشباب، وتأهيلهم للدخول في مسابقات على مستوى المحافظة، وكذلك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقات القومية التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية.

جاء ذلك تحت ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.

"طلائع اسيوط" .. يبدعون في مسابقة الرسم الفوري بمركز شباب ناصر

"طلائع اسيوط" .. يبدعون في مسابقة الرسم الفوري بمركز شباب ناصر

"طلائع اسيوط" .. يبدعون في مسابقة الرسم الفوري بمركز شباب ناصر