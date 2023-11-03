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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفتي: "الحرب لا تكون إلا تحت راية الدولة" (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: “إن القتال أو الحرب لا بد أن تكون تحت راية الدولة والجهات المختصة، ولا يمكن أن يكون بيد أي أفراد أو مجموعات إرهابية”.

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المفتي: الجيش المصري وطني شريف لا يعتدي على أحد (فيديو)

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 قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة:

 أوضح  المفتي خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدي رزق،  قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، ومنهج دار الافتاء في التصدي للجماعات المتطرفة مواجهة الفكر بالفكر.

 أكد المفتي أن الدولة تحافظ على مقاصد الشريعة فإذا سقطت الدول سقط الحفاظ على هذه المقاصد، مشيرًا إلى أن المواجهة الفكرية المتمثلة في العلم الرشيد وكذلك المواجهة الأمنية ضد أعداء الوطن يسيران جنبًا إلى جنب.

 قال الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، في تصريحات سابقة: “إن الوطن عبارة عن شعب يعيش فيه ومقدرات المجتمع والأرض التي نعيش فوقها”، لافتًا إلى أنه لكي يعيش المجتمع في استقرار فلابد من الحماية والدفاع عن المقدرات.

 تابع المفتي خلال حواره  مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على  فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة: “الردع والقوة تجعل أي عدو يفكر قبل الاعتداء على أحد”، معلقًّا: “الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد، ويحمي هذه البلد، لأن كل من يؤتي تلك القوة الرادعة سيعود بالنفع على الوطن وحماية الأنفس”.

 أضاف  المفتي: “المقاصد الشرعية التي شرعها الله تعالى في كتابه لا يمكن أن تطبق إلا في ظل وطن حقيقي محمي بأفراد يدركون الأخطار التي تحيط بهم ويكونوا عونًا ويدًا واحدة”.

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