المفتي: الجيش المصري وطني شريف لا يعتدي على أحد (فيديو)

علق الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، إن الوطن عبارة عن شعب يعيش فيه ومقدرات المجتمع والأرض التي نعيش فوقها، لافتا إلى أنه لكي يعيش المجتمع في استقرار فلابد من الحماية والدفاع عن المقدرات.

الردع والقوة تجعل أي عدو يفكر قبل الاعتداء على أحد

وقال المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية “ صدى البلد”، مساء الجمعة: "الردع والقوة تجعل أي عدو يفكر قبل الاعتداء على أحد، معلقا: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد، ويحمي هذه البلد، لأن كل من يؤتي تلك القوة الرادعة سيعود بالنفع على الوطن وحماية الأنفس.

وأضاف المفتي: "المقاصد الشرعية التي شرعها الله تعالى في كتابه لا يمكن أن تطبق إلا في ظل وطن حقيقي محمي بأفراد يدركون الأخطار التي تحيط بهم ويكونوا عونا ويدا واحدة.

قال الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، سابقا، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الحرية والإنسانية بغض النظر عن عرقه ودينه.

وأضاف المفتي خلال مع برنامج “نظرة” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الجمعة أن القضية الفلسطينية والأقصى كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى، ولا تزاحمها أي قضية أخرى،متابعا:" سنظل ندعم ونناصر القضية الفلسطينية حتى يسترد الشعب الفلسطيني حريته ويحصل على دولته المستقلة".

وأوضح المفتي، أن دار الإفتاء تقف خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة حول وقف فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية والقانون الدولي.

وأردف المفتي: ما يحدث في فلسطين وهو تطهير عرقي ممنهج وقضاءً نهائي مبرم، وإماتة تامة للقضية القدس الشريف.