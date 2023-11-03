محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب العام في إنجلترا

تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعام 2023 والمقدمة من جانب رابطة مشجعي كرة القدم.

ويتنافس محمد صلاح، مع ثنائي مانشستر سيتي رودري و هالاند، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

ويحدد الفائز بالجائزة بناءً على تصويت الجماهير، وذلك بموعد أقصى حتى منتصف نهار الاثنين 20 نوفمبر، وسيتم تسليم الجوائز في حفل يُقام في لندن يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر كما أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي.

ويواجه ليفربول نظيره لوتون تاون، في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 23 نقطة.