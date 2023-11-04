ننشر توصيات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة

اختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بمحافظة البحيرة، والذى أقيم بقاعة جراند رويال بدمنهور، وتم خلاله مناقشة موضوعات تخص بعض الأمراض وتأثيرها علي الكلى وشرح كيفية التعامل معها، من خلال كوكبة من كبار أطباء الكلى بالجمهورية، من جامعات مصر المختلفة .

وقد أثمر المؤتمر عن عدة توصيات هامة منها :-

المتابعة الجيدة لمرضى الكلى وتفعيل دور عيادات أمراض الكلي بالمستشفيات .

ضرورة فهم طبيعة أمراض الكُلى المختلفة فيما يخص تداخلها مع الأمراض الأخرى المتشعبة مما يستلزم العمل كفريق من أجل مريض القصور الكلوي سواء كان حادًا أو مزمنًا.

إستكمال تدريبات العاملين بوحدات الغسيل الكلوى وخصوصًا فيم يخص الغسيل الكلوى للأطفال والتغذية للمرضى .

جمع البيانات الخاصة بتأثير علاجات مرضي الكلى على حالتهم الصحية وإعداد دراسة بذلك.

وكان الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قد إفتتح المؤتمروسط حشدٍ كبير من من أطباء الكلى والباطنة والعنايات المركزة.

وكان ذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية وأمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رويده حسنى مدير ادارة الكلى بالمديرية، والدكتور محمد عبدالسلام أخصائي الكلى، والدكتور محمد الصعيدى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.