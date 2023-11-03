برلمان أسيوط ينظم ندوة "الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر"

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط ندوه بعنوان “الهجره غير الشرعيه وجرائم الاتجار بالبشر” تحت شعار بلدنا اولى بينا بمركز شباب جرف سرحان التابع لادارة شباب ديروط وقد شارك في الندوه 75 عضو من اعضاء برلمان طلائع وشباب المركز والهيئات الشبابيه التابعه للإدارة

دارت فعاليات هذه اللقاء حول مفهوم الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر والتطور التاريخي لها وصور وإشكال الاتجار بالبشر ومظاهرها والأسباب المؤدية إليها والآثار المترتبة عليها من النواحي الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعقوبات المتعلقة بالقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات التصدي لهذه الظاهرة والاستراتيجيه الوطنية لمكافحتها وموقف الأديان والشرائع السماوية من جرائم الاتجار بالبشر حيث كرم الدين الاسلامى

أهم توصيات الندوة تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعيه والاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجله ومناسبة وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

عقد الندوات والمؤتمرات من خلال مراكز الشباب والمدارس والجامعات ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بقضايا الهجرة غير الشرعية و جرائم الاتجار بالبشر

حاضرفى هذه الندوة الدكتور محمد محمد سليمان استاذ خدمة الجماعه ووكيل الكليه لشئون البيئه وخدمة المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية- جامعة أسيوط

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزاره ومتابعة الاستاذ عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

جانب من ندوة ينظمها برلمان أسيوط

جانب من ندوة ينظمها برلمان أسيوط