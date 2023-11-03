سعد الزنط يطالب العرب باستغلال نقطة ضعف الاحتلال الحالية..الغرب يحترم الأقوياء

أكد الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى المساعدات الإنسانية بل تحتاج إلى تدخل سياسي، موضحًا أن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة سيسبب مزيد من الإبادة الإنسانية والدمار في غزة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن المقاومة الفلسطينية لديها ورقة قوية لمساومة قوات الاحتلال بها، وهي ملف الأسرى، حيث يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تضع شروطها مقابل الأفراج عن الأسرى لديها.

وتابع: مصر دولة عظيمة ولديها جيش قادر على حماية أمنه القومي وحدودها الاستراتيجية، وفي حالة إذا تدخلت مصر في حرب ضد إسرائيل ستكون نهاية الدولة العبرية على يد جيشنا.

وأوضح الزنط، أنه يجب استغلال لحظة الضعف التي تمر بها الدولة العبرية في الوقت الحالي، مشددا على أهمية عدم تراخي الدول العربية في التفاوض مع دول العالم الغربي، موضحًا أن الدول الغربية لا تحترم إلا الدول القوية.

وأكمل: ظروف تكوين الولايات المتحدة الأمريكية هي نفس ظروف تكوين إسرائيل، موضحًا أنه يجب التفرقة بين الرغبة والقدرة، لأن هناك دولا كثيرة لديها الرغبة في تحقيق أو تنفيذ أهداف ولا تمتلك القدرة على تنفيذها.